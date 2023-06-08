Незаконное строительство в 'Голосеевском': нацпарк получил доступ к материалам суда, разоблачена схема экс-милиционера и регистраторов

В резонансном деле по самозахвату земель и незаконному строительству в Национальном природном парке "Голосеевский" представителю НПП предоставили доступ к материалам суда. Согласно которым разоблачены экс-начальник Святошинской милиции и экс-заместитель начальника налоговой милиции этого же района Анатолий Петрович Миколаец и регистраторы.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL. Так, во время судебного заседания по делу 759/2826/23 председатель судья Святошинского суда Журибеда А.М. привлек НПП в качестве третьей стороны без собственных требований.

В материалах суда, к которым представитель парка получил доступ, собраны документальные подтверждения всех рейдерских схем захватчиков и уничтожителей плодородных земель Национального парка. Речь идет о гражданах Миколайца Анатолия Петровича, Миколайца Дмитрия Анатольевича и основанного ими юридического лица ООО "Уют и Ко".

Кроме того, судья приобщила к делу еще три третьих лица без собственных требований, а именно официального владельца указанных земель - КП "Святошинское лесопарковое хозяйство" и двух столичных государственных регистраторов Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Украины Аврамченко Снежана Сергеевна и Кендзер Виктор.

Как отметил официальный представитель НПП "Голосеевский", именно действия вышеуказанных лиц привели к захвату гражданами Миколайцем А.П. и Миколайцем Д.А. и их ООО "Уют и Ко" земель Национального природного парка, уничтожение плодородной почвы с последующим ее бетонированием и незаконной вырубкой деревьев. Это привело к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах, в том числе около 10 миллионов гривен.

При этом суд запретил собравшимся средствам массовой информации проводить видеофиксацию судебного заседания. Там заявили о "необходимости сохранения тайны следствия".

Следует отметить, что иск по незаконному строительству в "Голосеевском" подала Святошинская окружная прокуратура, которая требует освободить от самовольной застройки и вернуть Киеву земельный участок площадью 0,10 га на территории парка.

Семья бывшего налоговика и экс-начальника Святошинского райотдела милиции незаконно выстроила там ресторан с беседками и мангалами для отдыха. Заведение неоднократно меняло названия. Сначала здесь был ресторан "Прованс", который в 2016 году даже частично был снесен. Вскоре на его месте снова выросло здание. Местные жители запомнили ее как "Чудо мангал". После ряда наших публикаций заведение закрылось, вывеска исчезла. Но недавно снова открылся уже как Хинкальный Тандыр House.

Также семья Миколайца построила на территории садоводческого общества четырехэтажное здание, где уже работают магазины и планируют открыть клиники.

Несмотря на то что делом о незаконном строительстве уже занимается прокуратура, Миколаец продолжает захватывать новые участки парка. Такие работы наносят серьезный ущерб парку.

Но не только прокуратура обратила внимание на явно незаконные действия Миколайца, но и сам бывший милиционер – на наши публикации о нем. Вероятно, чтобы надавить журналистов, он подал заявление в суд на наше издание и требует 255 тыс. грн компенсации за нанесенный моральный ущерб. OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией вокруг незаконного строительства на территории Национального парка "Голосеевский".

Как сообщал OBOZREVATEL, если вина будет доказана, то виновному грозит по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины – самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство – штраф в размере от 17 000 до 68 000 грн. Или арест на срок до шести месяцев. Или ограничение свободы до трех лет.

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