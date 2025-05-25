Непокоренный и сильный: Кличко поздравил Киев с днем рождения

Мэр столицы Виталий Кличко поздравил Киев с днем рождения. Он отметил, что этот город является сердцем и душой Украины, он славен историей и выдающимися людьми, непокоренный и сильный.

Видео дня

Об этом Кличко написал в Telegram.

"Киев. Непокоренный и сильный. Славный своей историей и своими людьми", – отметил мэр.

Кличко выразил уверенность, что несмотря на все попытки российские варвары не смогут одолеть Киев.

"Сегодня столица помогает фронту, живет и работает. Восстанавливается от постоянных атак российских варваров. Киев заживит раны. И станет еще красивее! Будет жить без тревог и расцветать", – написал городской голова столицы.

Мэр Киева отметил, что украинцы любят свою столицу, заботятся о ней и верят в себя и свое государство.

"Потому что мы все здесь, мы любим наш город и заботимся о нем. Мы верим в себя и верим в Украину! С Днем рождения, родной Киев! Ты – сердце украинского государства!", – подчеркнул Виталий Кличко.