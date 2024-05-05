Непокоренная Украина еще засияет успешным европейским государством: Кличко поздравил украинцев с Пасхой

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Пасхой. Но пожелал мира, добра и веры в Украину. Он пожелал украинцам мира и добра и выразил уважение нашим защитникам.

Поздравление Кличко обнародовал в своем Telegram-канале.

"В светлый праздник Пасхи мы верим в победу добра над злом, жизнь над смертью. Свою надежду, поддержку и почет в этот день мы выражаем нашим защитникам. Которые смело сражаются с тем злом, с которым замахнулся на нашу страну кровавый агрессор. Как бы сложно ни было, изуродована, но непокоренная Украина еще засияет – успешным европейским государством! – подчеркнул мэр столицы. Я желаю всем мира и добра. Верьте в Украину! Помогайте ее защитникам, берегите и заботьтесь о своих близких! Не теряйте сил и оптимизма! Вместе мы все преодолеем! Христос воскрес!", – написал Виталий Кличко.