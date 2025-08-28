Место ужасного военного преступления: в Киеве к дому, в который попала российская ракета, прибыли иностранные дипломаты. Фото и видео

В Киеве к жилому дому, в который в четверг, 28 августа, попала российская ракета, приехали иностранные дипломаты. Они получили возможность увидеть последствия террористической атаки РФ на город.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Что известно

Так, к жилому дому в Дарницком районе Киева, в который в четверг, 28 августа, попала российская ракета, приехали иностранные дипломаты.

В сопровождении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко представители делегаций получили возможность увидеть последствия террористической атаки РФ на город. По словам главы МВД, спасатели продолжают разбирать завалы.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х, что на место трагедии приехали руководители 55 иностранных дипломатических миссий.

"Это место ужасного военного преступления. Здесь российские террористы убили по меньшей мере 14 мирных жителей, в том числе четырех детей. Один из детей родился во время российских ударов в 2022 году и погиб от российского удара сегодня утром. Я благодарен своему коллеге, министру внутренних дел Игорю Клименко, который проинформировал иностранных дипломатов о жертвах и ликвидации последствий", – написал Сибига.

Он добавил, что крайне важно, чтобы мир увидел российский террор и "принял меры для остановки этого варварства". Также он поблагодарил всех иностранных дипломатов, которые сегодня присоединились к нам в почитании памяти жертв российских ударов.

"Россия – террористическое государство. Мы рассчитываем на решительный международный ответ и действия для усиления давления на Россию, включая новые жесткие санкции, и усиление поддержки Украины", – резюмировал Сибига.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в разных районах города. Есть погибшие, много пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилой многоквартирный дом. К сожалению, здесь есть погибшие и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!