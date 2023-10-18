'Не молчи': в Киеве родственники защитников 'Азовстали' устроили акцию с напоминанием о пленных. Фото

В центре украинской столицы Киеве в среду, 18 октября, состоялась очередная акция в память о том, что большинство защитников Украины, которые героически обороняли Мариуполь, находятся в плену у страны-агрессора России. Украинские воины в неволе у врага с весны 2022 года.

Акцию провели родственники бойцов. Она состоялась на Михайловской площади в среду, 18 октября, сообщает корреспондент OBOZ.UA (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Родные пленных вышли с плакатами на молчаливый протест около памятника Богдану Хмельницкому. Также они предлагали прохожим присоединиться к мероприятию.

Акцию провели матери, жены и родители защитников Мариуполя, которые второй год находятся в российском плену.

"600 дней плена. Не молчите!", "Цена моей свободы – 600 дней его неволи", "Не молчи, плен убивает", "Верните Героев домой", "Верните сына с плена", "Более 650 азовцев до сих пор в плену", "Мое сердце 17 месяцев в плену", "Мой сын – моя жизнь. Верните моего сына с плена", " Я не видела своего брата 50 дней!", "Большинство из них до сих пор в плену. Помните о них и напоминайте тем, кто забыл" – говорится на плакатах родственников пленных защитников Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский военнослужащий Александр Иванцов (позывной "Схід") – это единственный воин, которому удалось выбраться с захваченной врагом "Азовстали" в Мариуполе (Донецкая область). Он сумел спрятаться на территории завода, а потом прошел 200 километров, чтобы выбраться из оккупации.

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