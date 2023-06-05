'Не делайте откровенной глупости': Кличко резко ответил главам РГА на видеообращение

Мэр Киева Виталий Кличко резко ответил на видео глав райгосадминистраций, где они потребовали от него отказаться от совмещения должностей городского головы и главы КГГА. Он посоветовал им "не сеять ветер в сердце Украины".

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Об этом городской голова столицы Виталий Кличко написал в Telegram.

“Посмотрел видео, записанное главами районов столицы. С которыми, кстати, сегодня утром обсуждали результаты проверки и недостатки по обустройству укрытий, которые должны быть устранены в районах. На это РГА получили в общей сложности за прошлый и этот год 1,2 млрд гривен и были ответственны за их обустройство. Ваша дружная команда даже за это не готова ответить. О чем вы там еще говорите? О полномочиях? Да, с 2014 ни одного из них вас не лишили, а в 2015 даже добавили", – отметил Кличко.

Кличко задал главам РГА риторический вопрос: сколько денег, выделенных на укрытие, они освоили? По его данным, по Киеву это чуть более 10%.

“Так вы будете брать на себя ответственность за город? Княжества создавать? Показательно, что декламатором слабо пламенного спича выступил г-н Ратников, – отметил мэр.

Виталий Кличко напомнил, что в то время, когда он утром 1 июня после ужасной трагедии в Деснянском районе общался с людьми, у которых, разумеется, эмоции зашкаливали, глава РГА Ратников "прятался за деревьями, а затем тихонько накивал пятками".

Кличко также намекнул, что для того, кто написал соответствующий текст для глав РГА, неважные законы, Конституция, объединение усилий во время войны.

Он подчеркнул, что такими шагами кто-то пытается разбалансировать власть в столице, уничтожить самоуправление и создать хаос в Киеве.

"Не сейте ветер в сердце страны! Не делайте откровенной политической глупости. Общество все видит и понимает", – подытожил Кличко.