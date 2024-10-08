Нашли в сумке 8 кг психотропов: в Киеве будут судить мужчину за сбыт наркотиков. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту запрещенных веществ. Во время обыска у него нашли восемь килограммов психотропов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Подозрительного мужчину остановили для проверки бойцы полка полиции особого назначения № 1. При себе он имел рюкзак, запоренный пакетами с кристаллическим веществом. Правоохранители изъяли у нарушителя восемь килограммовых свертков с психотропным веществом, а во время проверки его мобильных телефонов обнаружили координаты тайников, где он уже успел оставить закладки", – рассказали в пресс-службе.

Задержанным оказался 39-летний житель столицы – по итогам проведенной химической экспертизы было установлено, что изъятое вещество является психотропом "Альфа-PVP". Следствие по факту незаконного хранения и перевозки психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах завершено.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. На время следствия подозреваемый находился под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве стражи порядка задержали 17-летнего парня, который, по информации следствия, причастен к сбыту психотропов на территории Подольского района. У подростка изъяли 50 свертков с "товаром", которые он планировал разложить в виде закладок.

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