Наши великаны княгиня Ольга и князь Владимир открыли главный фестиваль Барселоны La Mercè, – Кличко

Фигуры-великаны княгини Ольги и князя Владимира открыли главный фестиваль Барселоны La Mercè. Вместе с куклами-великанами фигур местной истории и культуры.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что Киев как город-гость и участник фестиваля представляет в Барселоне самобытную культуру и давнюю историю Украины.

"От имени Киева Украины хочу поздравить жителей и гостей Барселоны с началом Festes de la Mercè. Украинская столица рада быть в этом году участником главного фестиваля вашего города. Это событие важно для нас. Киев имеет возможность представить в Барселоне самобытную культуру и давнюю историю Украины. За наше право быть свободными украинцами в своем независимом государстве и в большой европейской семье сегодня отдают свои жизни защитники и защитницы Украины. В страшной и несправедливой войне", – подчеркнул Виталий Кличко, выступая на церемонии торжественного открытия фестиваля в городском совете Барселоны.

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Он поблагодарил всех, кто поддерживает и помогает Украине.

Гости фестиваля также могут увидеть украинский танец и послушать украинскую музыку – от фольклора до современной, посетить мастер-классы художников и выставку работ выдающейся украинской художницы Марии Примаченко. А также отведать украинскую кухню.

"Киев и Барселона в течение года проделали большую работу, чтобы зрители и участники фестиваля получили замечательные эмоции, новые знания, открыли для себя новые увлечения, – отметил Кличко. – Хочу искренне поблагодарить мэрии Барселоны за постоянную поддержку нашего города и за солидарность с украинским народом в драматическое для нас время", – подчеркнул мэр Киева.

Он напомнил, что Барселона уже оказала большую помощь – пожарные автомобили и снаряжение, электрогенераторы, спасательное и санитарное оборудование, гуманитарные грузы. А также – приютила украинцев, спасавшихся от войны. И помогает в лечении и реабилитации украинских воинов.

"И мы это ценим! Киев говорит: спасибо, Барселона! Спасибо за дружбу и партнерство", – подчеркнул Виталий Кличко.