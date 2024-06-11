Наши партнеры готовы помогать: Кличко в Берлине принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины, которая началась 11 июня в Берлине. Часть дискуссий была посвящена роли местного самоуправления и его усилению для успешного восстановления Украины.

Об этом Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале.

Во время конференции мэр Киева пообщался с европейскими политиками и бизнесменами, представителями международных организаций и представителями местного самоуправления европейских городов.

Также Кличко побеседовал с Министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеней Шульце.

"Часть мероприятий и дискуссий на Международной конференции по восстановлению Украины — о роли местного самоуправления и его усилении для успешного восстановления нашего государства. В частности, наши партнеры подчеркивают важность дальнейшей децентрализации. – И для безопасности и экономического развития Украины, и для ее интеграции в ЕС. Но подчеркивают, что иностранные инвестиции нацелены и пойдут на местный уровень в общины. Потому что именно на местах будут происходить преобразования. И в этом наши партнеры готовы помогать", – написал Кличко.

Также на Международной конференции по восстановлению Украины мэр Киева отдельно пообщался с Министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеней Шульце. И поблагодарил за постоянную поддержку и помощь. Министерство, которое она возглавляет, много лет является партнером Киева и многих украинских общин.

"В частности, с начала широкомасштабной войны министерство, в партнерстве с Лейпцигом, обеспечило закупку для коммунальных служб Киева средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов). Предоставило столице Украины значительное количество генераторов разной мощности, передавало через GIZ разнообразную коммунальную технику. А также – профинансировало закупку самых современных автомобилей для пенного тушения пожаров, которые сегодня работают в Киеве", – отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столичные власти продолжат сотрудничество и с немецкими городами, и с правительственными структурами, которые поддерживают местное самоуправление и помогают ему.