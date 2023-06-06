Нанизывает на иглу сбитые вражеские самолеты: в Киеве открыли мурал 'Запорожскому мстителю' Роману Гломбе. Видео

В Киеве во вторник, 6 июня, открыли мурал младшему Герою Украины Роману Гломбе. Солдат Национальной гвардии Украины также известен как Запорожский мститель.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба НГУ. Авторы шедевра отметили, что этот мурал позволяет рассказать настоящую историю реального 19-летнего парня.

Срочник Нацгвардии отметился мастерством по уничтожению с ПЗРК "Игла" вражеской авиации и ракет еще в первые месяцы полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Это происходило во время боев в Запорожской области. Пока украинский защитник продолжает защищать нашу страну.

На мурале изображен Роман Гломба, нанизывающий на иглу сбитые вражеские самолеты. Идею мурала инициировала команда Charity Hub, к которой присоединился также Тарас Тополя, лидер группы "Антитела".

Во время открытия он анонсировал открытие сбора 3 млн. гривен на ударные и разведывательные дроны для бригад "Гвардии наступления". На стенопись нанесли QR-код, по которому можно совершить донат на дроны.

Напомним, званием Героя Украины в День государственности отметил президент Владимир Зеленский 19-летнего срочника Национальной гвардии Украины. Юноша защищает Украину от российского вторжения на Запорожском направлении, на его счету – 6 сбитых вражеских самолетов Су-25 и одна крылатая ракета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области на стене одной из многоэтажек появился новый мурал. Он посвящен защитникам города, боровшимся с российскими оккупантами.

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