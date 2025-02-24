'Надеюсь на партнерство и поддержку Украины': Кличко поздравил Мерца с победой на выборах в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Фридриха Мерца с победой его партии на выборах в Бундестаг и с мандатом на формирование правительства.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале

"Приветствую Фридриха Мерца с победой его партии на выборах в Бундестаг и с мандатом на формирование правительства. Надеюсь на дальнейшее партнерство и решительную и эффективную поддержку Украины. Успехов господину Мерцу в работе по процветанию Германии и безопасности в Европе", – написал Виталий Кличко.

Глава столицы выразил надежду на дальнейшую решительную поддержку Украины партнерами.