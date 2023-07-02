Над Киевом наблюдали июльское Суперполное: фантастические фото

В ночь со 2 на 3 июля над Землей взошло Суперлуние. Невероятная Луна была замечена этой ночью, в частности, над Киевом.

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Корреспондент OBOZREVATEL сделал фантастические фото зрелищного астрономического явления. Впрочем, не всем украинцам посчастливилось его наблюдать – во многих городах этой ночью облачно (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость далее).

Отметим, что в целом Супермесяц не влияет на здоровье людей и не приводит к природным катаклизмам, но вызывает несколько более высокие, чем обычно, приливы. В то же время люди чувствуют избыток энергии, которую лучше перенаправить на положительное и спокойное русло.

В 2023 году Супермесяц также можно будет наблюдать еще трижды: 1 августа, 31 августа и 29 сентября

Напомним: такое явление еще называют Громовой Луной, потому что грозы начинаются в начале лета. Также первое июльское полнолуние называют еще Оленьей Луной, поскольку в начале лета у козлов вырастают рога. Луна получает префикс "супер", потому что достигает своего пика менее чем через 10 часов после того, как его орбита приблизилась к Земле. Молодой месяц или полнолуние, происходящие, когда Луна находится в пределах 90% от перигея. Этот термин был предложен астрономом Ричардом Нолле в 1979 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супермесяц происходит вследствие полного совпадения полнолуния или новолуния с перигеем – его максимальным приближением к Земле. Причиной астрономы называют эллиптическую орбиту, по которой спутник вращается вокруг нашей планеты.

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