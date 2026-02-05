На восстановление понадобится не менее двух месяцев: какие дома в Киеве останутся без тепла до конца зимы

В 1129 многоэтажках в Дарницком и Днепровском районах Киева отопления до конца зимы, скорее всего, не будет. Из-за российских массированных ударов Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения – на ее ремонт уйдет ориентировочно два месяца.

Видео дня

Об этом в четверг, 5 февраля, на своем Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко. Он обнародовал некоторые подробности обстрелов и предупредил киевлян о сложной ситуации.

Что известно о разрушениях на Дарницкой ТЭЦ

Этот объект критической инфраструктуры Россия атаковала неоднократно, в частности ударила в ночь на 3 февраля.

Эксперты уже оценили повреждения – они оказались очень серьезными. На восстановление систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев (при условии отсутствия новых вражеских обстрелов).

Отметим: ранее в компании "Евро-Реконструкция" подтверждали, что 3 февраля работа ТЭЦ была вынужденно остановлена.

Какие последствия для города

Кличко напомнил, что указанная ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, в часть домов в Дарницком и Днепровском районах, всего в более 1100 многоэтажек. В этих жилищах оперативно, уже утром 3 февраля, слили воду из систем отопления, чтобы из-за мороза не повредились внутридомовые коммуникации.

В КГГА обнародовали перечень домов, которым невозможно восстановить централизованное отопление до восстановления поврежденной врагом Дарницкой ТЭЦ.

"Город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла. Дополнительных пунктов, которые подключили к мобильным котельным и где можно находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском – 4. (Кроме тех, которые там работали раньше).

Также 36 дополнительных пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице и 27 пунктов – в Днепровском районе", – добавил городской голова.

Адреса этих пунктов можно найти на официальных ресурсах РГА, городской власти и ГСЧС.

"Отмечу, что ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах", – заявил Кличко.

Как писал OBOZ.UA:

– В Харькове по состоянию на вечер 3 февраля после массированных российских обстрелов 853 многоэтажки оставались без теплоснабжения. Станции метрополитена, а также специальные вагоны УЗ на железнодорожном вокзале начали работу как круглосуточные пункты обогрева.

– 5 февраля глава Минэнерго Денис Шмыгаль посетил Харьков. По его словам, без централизованного теплоснабжения в этом городе около 100 тысяч семей. Ранее он отмечал, что ситуация с энергетикой крайне сложная и графики отключений света могут быть увеличены.

