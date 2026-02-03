Дарницкая ТЭЦ в Киеве получила сильные повреждения и временно прекратила работу: что известно о сроках восстановления

Дарницкая ТЭЦ в Киеве временно прекратила работу из-за значительных разрушений, которые объект получил в результате массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры во вторник, 3 февраля. Для ее восстановления понадобится много времени.

О повреждении стратегического объекта сообщили в компании "Евро-Реконструкция", которой принадлежит ТЭЦ. По информации министра энергетики Дениса Шмыгаля, ремонт Дарницкой ТЭЦ займет значительное время.

Ситуация на Дарницкой ТЭЦ

В "Евро-Реконструкция" отметили, что из-за повреждений, нанесенных атакой РФ, работа ТЭЦ была вынужденно остановлена. Сейчас специалисты компании вместе с профильными службами проводят детальные технические проверки и выполняют первоочередные восстановительные мероприятия.

По информации оператора, масштабы разрушений требуют поэтапного подхода и тщательной диагностики оборудования перед возвращением системы теплоснабжения к полноценной работе.

О дальнейших решениях и изменениях в работе ТЭЦ обещают информировать дополнительно.

Сроки восстановления

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, Дарницкая теплоэлектроцентраль специализируется исключительно на производстве тепла для населения. По его словам, план восстановительных работ уже намечен, однако процесс возвращения ТЭЦ к работе потребует длительного времени.

"Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения. Это военное преступление России", – подчеркнул Шмыгаль.

Он сообщил, что помощь с оборудованием и специалистами для восстановления энергообъекта предоставляют все – Министерство энергетики, Минразвития, Киев, коммунальные и частные предприятия.

Сейчас проводится перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже завтра к восстановлению тепломагистралей привлекают силы "Укртрансгаза".

Министр поручил также проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, куда бы можно было временно поселить людей, которые потеряли тепло в своих домах.

"Также прорабатываем варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, которые оказались в зоне длительного отключения", – сообщил глава Минэнерго.

Шмыгаль добавил, что ситуация в энергосистеме сложная. Энергетики применяютграфики аварийных отключений. На критических участках уже начинается размещение дополнительных генераторов.

Как сообщал OBOZ.UA, разрушенную Дарницкую ТЭЦ показали генсеку НАТО Марку Рютте. Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что обстрел был целенаправленным и произошел в период резкого похолодания, когда температура воздуха опустилась до -25 градусов.

