На мосту в Киеве перевернулся внедорожник. Видео

В Киеве в среду, 6 декабря, на мосту Патона перевернулся автомобиль Dacia.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, в результате ДТП никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мужчина на момент аварии был трезвым. Предварительно, машина перевернулась из-за того, что водитель во время движения на секунду отвлекся", – уточнили правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 января на Надднепрянском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

Наш источник в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительной версии, ДТП случилось из-за того, что виновник ехал на большой скорости по встречной полосе движения.