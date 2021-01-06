На мосту в Києві перекинувся позашляховик. Відео

У Києві в середу 6 грудня на мосту Патона перекинувся автомобіль Dacia.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі патрульної поліції Києва, внаслідок ДТП ніхто не постраждав (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік на момент аварії був тверезим. Попередньо, машина перекинулася через те, що водій під час руху на секунду відволікся", – уточнили правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 5 січня на Наддніпрянському шосе сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів.

Наше джерело у правоохоронних органах розповіло, що, за попередньою версією, ДТП сталася через те, що винуватець їхав на великій швидкості зустрічною смугою руху.