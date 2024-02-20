На Майдане Незалежности в театрализованной форме показали преступления, которые совершает Россия в Украине. Фото

20 февраля, в день, когда Россия под руководством кровавого диктатора Владимира Путина ворвалась в Украину, начав длительную уже 10 лет захватническую войну, в Киеве состоялся театрализованный перформанс. Актеры в форме современного искусства показали, какие международные преступления совершает путинская Россия в Украине.

Об этом сообщил OBOZ.UA. Спектакль прошел на Майдане Незалежности и является частью глобальной правозащитной акции "Мир нуждается в безопасности. Украина нуждается в победе", которая в период с 20 по 24 февраля состоится в разных городах мира.

Главным героем перформенса является "маленький серый человечек", как назвала Лина Костенко Владимира Путина.

"І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви", – так охарактеризовала украинская поэтесса российского диктатора в 2014 году.

Этот жак, кровь и смерть в Украине длится уже 10 лет. За это время "маленький серый человечек" превзошел Гитлера и натворил преступлений, которых хватит на несколько Нюрнбергских процессов.

Убийства гражданских, похищение и пытки людей, насилие женщин и несовершеннолетних, похищение детей, жестокие расправы над военными пленными, экологические преступления, стирание с земли украинских городов и сел – это лишь не полный перечень всех преступлений, совершенных российским фюрером на украинской земле.

Путин также жестоко расправлялся и с гражданами России, кто не был согласен с его действиями – политиками, активистами, журналистами, простыми гражданами.

Российский диктатор совершал преступления и на территории западных стран, расправляясь с "неугодными".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии США с призывом осудить путинскую Россию за совершенные в Украине преступления. Заседание проходит в историческом месте – аудитории № 600, где проходили слушания по привлечению к ответственности нацистских преступников.