На левом берегу Киева перебои со светом, задерживается электротранспорт: в чем причина

В столице в субботу, 18 апреля, вспыхнул пожар на одной из подстанций. Из-за этого на левом берегу Киева возникли проблемы со светом, а часть троллейбусов и трамваев – опаздывала.

Об аварийной ситуации сообщила Киевская городская государственная администрация."В отдельных частях Днепровского района – перебои с электроснабжением из-за пожара на подстанции", – проинформировала пресс-служба на Telegram-канале КГГА.

Пожарные ликвидировали возгорание. По состоянию на 20:40 аварийные бригады уже прибыли на место и начали ремонтные работы.

Киевлян предупредили, что из-за отсутствия напряжения в сети задерживался ряд маршрутов электротранспорта:

троллейбусы № 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К;

трамваи № 22, 27, 28, 33, 35.

Какая ситуация с отключениями света в Украине

Добавим, что в воскресенье, 19 апреля, энергетики не планируют применять меры ограничения потребления электроэнергии. В то же время в "Укрэнерго" призвали потребителей пользоваться услугой экономно.

"Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 16:00. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 22:00", – призвали украинцев.

– Украина собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и формировании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.

– В НЭК "Укрэнерго" считают, что страна может пройти лето без отключений света, если не будет массированных атак на энергосистему и генерация будет работать по плану. В случае новых ударов или дефицита мощностей графики ограничений потребления все же возможны. Наиболее критическими месяцами традиционно являются июль и август.

