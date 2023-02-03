На Киевщине задержали мошенников, которые присваивали помощь для ВСУ: в месяц набегало до миллиона гривен. Фото

В Киевской области задержаны мошенники, которые присваивали помощь для Вооруженных сил Украины. Их "заработок" ежемесячно достигал миллиона гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Средства злоумышленники выманивали у физических и юридических лиц через кол-центры.

"Фигуранты под прикрытием благотворительности собирали деньги для Вооруженных сил Украины. В месяц преступники зарабатывали до 1 млн грн", – отметили в ГПСУ.

Правоохранители провели обыск у фигурантов и изъяли системные блоки, "черную бухгалтерию", записную книжку, а также другие материалы.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Винницкой области разоблачили "волонтеров", наладивших схему хищения гуманитарной помощи. Организаторами противоправной деятельности являлись председатель благотворительного фонда совместно со своим родным братом.

Также правоохранители разоблачили двух жителей Днепра, которые могут быть причастны к мошенничеству. Якобы от имени военной администрации Обуховского района Киевской области они посылали письма предпринимателям с просьбой помочь военным и перечислить деньги на банковскую карту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила мошенника, который под видом волонтера собирал деньги на нужды ВСУ. Им оказался 47-летний блогер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!