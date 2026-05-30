На Киевщине двое несовершеннолетних 'мажоров' устроили ДТП, один из них погиб: все подробности. Фото

В городе Переяслав Бориспольского района Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних водителей. Авария случилась 29 мая около 14:30 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Борисовское Поле.

Видео дня

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что по факту смертельного ДТП начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Дело ведут ювенальные прокуроры.

В результате столкновения автомобилей BMW X7 и Skoda Superb тяжелые травмы получил 17-летний парень, который находился за рулем Skoda. Медики пытались спасти его жизнь, однако юноша скончался в реанимации.

В ведомстве уточнили, что автомобилем BMW управлял 15-летний подросток, который также не имел права управления транспортным средством. Правоохранители заявили, что отдельно проверяют обстоятельства допуска несовершеннолетних к управлению автомобилями.

Обстоятельства трагедии

На месте аварии работали следователи и криминалисты. Правоохранители назначают необходимые экспертизы и устанавливают все причины и обстоятельства столкновения.

В прокуратуре обратили внимание, что погибший парень был выпускником школы. Именно это сейчас больше всего обсуждают в городе. Трагедия произошла фактически в конце учебного года, когда подростки готовятся к выпускным и планируют лето.

Также следователи проверяют возможное нарушение по ст. 287 УК Украины. Речь идет о допуске к управлению транспортными средствами лиц, не имеющих соответствующих навыков и права на вождение.

Что известно сейчас

По предварительным данным, удар между автомобилями произошел на одном из перекрестков Переяслава. Наибольшие травмы получил водитель Skoda Superb. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти подростка врачам не удалось.

15-летний водитель BMW X7 не имел водительского удостоверения. В то же время правоохранители сейчас устанавливают, при каких обстоятельствах несовершеннолетние получили доступ к автомобилям.

В прокуратуре отметили, что это ДТП в очередной раз напоминает об опасности допуска детей к управлению транспортными средствами без надлежащего контроля со стороны взрослых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в апреле в Киеве и области зафиксировали стремительный рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. В течение четвертого месяца года произошло почти 300 аварий, что значительно больше, чем в марте. Такого количества ДТП можно было бы избежать, если бы водители, в частности несовершеннолетние, придерживались ПДД.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!