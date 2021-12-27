На Киевщине авто слетело с дороги и врезалось в дерево, погиб подросток. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области 26 декабря в ДТП погиб 14-летний парень, который ехал в авто со своим дядей. Их ВАЗ-2109 слетел с дороги и врезался в дерево.

Трагедия произошла около 20:00 возле села Вербовое. Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что об аварии правоохранителей по телефону известил водитель легковушки, который чудом выжил.

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В результате удара с деревом ВАЗ-2109 полностью смяло. К сожалению, подросток от полученных травм погиб на месте.

А его дядя за рулем оказался зажат конструкциями разбитого автомобиля.

С помощью спецтехники 34-летнего мужчину деблокировали с авто работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С травмами разной степени тяжести пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №2.

На месте автопроисшествия работали представители группы реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. Следствие в деле продолжается.

По данным Патрульной полиции Украины, в течение января-декабря 2021 года на дорогах Киевской области произошло 15 645 аварий, 1535 из них – с травмированными и/или погибшими. В частности, эти ДТП унесли жизни 212 человек, а 1930 людей в них пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря возле села Скибин на трассе Киев – Чернигов в в результате столкновения с BMW X5 загорелся ВАЗ-2115. В аварии пострадали водитель второго авто, а также его жена и двое детей.