На главной сцене Национальной оперетты покажут постановку 'Баядера' Имре Кальмана

На главной сцене Национальной оперетты Украины 3 октября покажут современную интерпретацию оперетты "Баядера" Имре Кальмана – всемирно известной истории любви индийского принца Раджами и артистки парижского варьете по имени Одетта Даримонд.

"Работа над постановкой была сложной, интересной и нетипичной. Мы позволили себе немного экспериментов, освещая современную тему отношений, любви и вообще искусства. Изменили либретто, добавили иронии, провели параллели между прошлым и современностью, но главной задачей было отделить игру от реальности", – сказал генеральный директор-художественный руководитель театра н. а. Украины Богдан Струтинский.

Видео дня

Постановка осуществлена по мотивам либретто Юлиуса Браммера и Альфреда Грюнвальда. Современную оригинальную интерпретацию текста осуществила Яна Иваницкая.

Главная новинка оперетты – параллель главного сюжета и создание его телеверсии, к которой привлекли артистов хора и балета (хормейстер-постановщик – Сергей Нестерук, балетмейстер-постановщик – з. а. Украины Вадим Прокопенко).

Постановка Национальной оперетты очаровывает оригинальной сценографией, над которой работал художник-постановщик з. д. и. Украины Александр Билозуб. Он говорит, что на создание образов его вдохновила красивая музыка Кальмана и романтическая история главных героев.

Билеты можно приобрести по ссылке.