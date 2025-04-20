'Мрак отступит и свет победит': Кличко поздравил украинцев и воинов добра с Пасхой

Еще одну Пасху мы отмечаем в условиях варварской войны, в противостоянии злу, которое ворвалось на нашу страну. Благодаря украинским защитникам мы можем освятить кулич и обнять своих близких, поздравляя с праздником.

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Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко. Он приветствовал украинцев и воинов добра с Пасхой. "Сегодня праздник, символизирующий победу жизни над смертью, добра над злом. В этот день мы все благодарим защитников Украины. Именно они — воины добра. И именно благодаря им у нас сегодня есть возможность обнять близких, чтить традиции, отведать пасху", – написал Кличко в Telegram.

Городской голова столицы поделился фотоупоминаниями о том, какой была Пасха в Киеве в разные годы до полномасштабной войны.

"Мрак отступит. Свет победит! И мирный праздник у нас еще будет! Верьте в Украину! Верьте в себя! Христос Воскрес!", – поздравил Виталий Кличко украинцев.