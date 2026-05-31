Мост Патона, метро на Виноградарь и не только: Кличко рассказал о приоритетных инфраструктурных объектах на этот год

В Киеве в этом году основное внимание сосредоточат на восстановлении и развитии инфраструктуры. В перечень приоритетных проектов вошли ремонт моста Метро, подготовка к реконструкции моста Патона, строительство метро на Виноградарь и усиление энергетической устойчивости города.

Об этом рассказал городской голова столицы Виталий Кличко. По его словам, одной из главных задач остается приведение в надлежащее состояние моста Метро. Параллельно продолжается проектирование ремонта моста Патона.

Отдельно мэр рассказал о работах на строительстве метро на Виноградарь. До конца 2026 года полноценно линию не запустят, однако часть станций на тот момент будет почти построена.

"Мы сейчас нарастили темп строительства метро на Виноградаре. Это крайне важная артерия. И еще хотел бы сделать акцент, что метрополитен, он выполняет двойную функцию: не только транспортную, но также как укрытие", – отметил Кличко.

Комментируя перспективы строительства метро на Троещину, мэр подчеркнул, что воплотить этот проект без Подольско-Воскресенского моста невозможно. По его словам, движение по мосту, после более чем 20 лет строительства, открыли. Кроме того, в его конструкции уже построили три станции метрополитена.

В то же время Кличко заявил, что во время войны говорить о конкретных сроках запуска метро на Троещину преждевременно. После завершения войны город планирует максимально быстро вернуться к реализации этого проекта.

"Осталась еще часть, которая будет идти от Жулян до Троещины, новая ветка метро. Предпроекты у нас есть, это большая смета. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить по четким датам, но наши приоритетные планы были и остаются – строительство", – добавил городской голова.

Отдельное внимание городские власти уделяют подготовке к зиме. По словам мэра, вопросы теплоснабжения и электроснабжения остаются серьезным вызовом для столицы, учитывая масштабы киевской системы централизованного теплоснабжения, которая создавалась десятилетиями.

Кличко отметил, что перед городом стоит задача не только восстанавливать инфраструктуру в случае ее повреждения, но и создавать альтернативные дублирующие системы. Они должны позволить обеспечивать жителей услугами в случае новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Напомним, мэр рассказал, что в течение последней зимы в Киеве делали все возможное, чтобы обеспечить оперативное восстановление разрушенных объектов тепло- и электроснабжения. Городские власти уже начали подготовку к следующим холодам.

