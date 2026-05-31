Киев готовит резервную систему теплоснабжения: Кличко рассказал о подготовке к зиме. Видео

В течение последней зимы в Киеве делали все возможное, чтобы обеспечить оперативное восстановление разрушенных объектов тепло- и электроснабжения. Городская власть уже начала подготовку к следующим холодам.

Видео дня

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев24". По его словам, теперь этим будет заниматься не государство, а органы местного самоуправления.

"Особенно это касается когенерационных установок, тепло- и электроснабжения. Это для нас очень сильный вызов. Не будем забывать, что в Киеве находится одна из самых больших систем централизованного теплоснабжения в Европе. И сейчас у нас задача за очень короткий срок построить альтернативную дублирующую систему", – сказал городской голова столицы, отметив, что поврежденную ТЭЦ-5 все равно будут ремонтировать.

Подготовка к зиме в Киеве

Заметим, что до этого мэр Киева говорил, что столица должна срочно найти дополнительные средства на ремонт энергоцентрали, потому что государство фактически "умывает руки". По словам Кличко, Мининфраструктуры пообещало городу госфинансирование и само предложило подрядчиков для восстановительных работ.

"Теперь, когда прошло время, государство фактически умывает руки. В министерстве заявили, мол, это дело только Киева. То есть опять политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город", – говорил мэр.

Кличко уточнил, что в ситуации, в которую ставят Киев, столица должна срочно найти еще 3 млрд грн. А всего на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 нужно около 9 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине начиная с 2023 года передали 137 "мини-ТЭЦ", но из них только 59% введены в эксплуатацию. Сложность запуска заключается в том, что такие когенерационные установки (КГУ) нужно подключать к коммунальным сетям – газа, воды и линий электроснабжения. Другая сложность – бюрократия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!