Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве поднимать не будут, – Кличко

Глеб Иванов Деньги 12:41, 13.01.2021 Обновлено: 12:54, 13.01.2021

В Киеве зимой 2021 года стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019-го.

По его словам, киевляне могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программам по энергосбережению, термомодернизация домов уменьшает расходы за коммуналку в 2-3 раза.

"Столица продолжает воплощать такие программы. На 2021-й мы выделили из бюджета более 150 млн грн на мероприятия по энергосбережению", – сообщил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 года больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же смогут пользоваться только месячным тарифом.

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