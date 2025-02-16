"Молчать – все равно что пытать!" В Киеве прошла акция в поддержку военнопленных. Видео

В Киеве 16 февраля состоялась очередная акция "Не молчи! Плен убивает" в поддержку пленных военнослужащих и пропавших без вести. В руках у людей были флаги, плакаты с фотографиями защитников Украины и призывы, что наши военные до сих пор в аду.

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Автомобили, проезжавшие мимо участников акции, сигналили в знак поддержки. Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA.

Акция собрала неравнодушных граждан, активистов, представителей общественных организаций, киевлян и гостей города для поддержки и привлечения внимания к этой важной проблеме. Среди них есть матери, которые ждут сыновей, сестры – братьев, жены – мужей, военные – собратьев.

Родственники, друзья, собратья и жители города собрались на перекрестке улиц Бассейна и Эспланадная, возле торгово-развлекательного центра "Гулливер" и станции метро "Дворец Спорта". На плакатах разместили фото пропавших бойцов, тех, кто еще в плену, а также надписи:

FreeAzov.

"Молчать – все равно что пытать".

"Ты – свободен, а они до сих пор в аду!"

"Боримся за возвращение каждого".

"Их руки до сих пор связаны".

"Будь голосом пленных".

"В плену нет праздников! Только пытки и издевательства!"

"Волю стальным! Живым и павшим! Российские чудовища третий год не возвращают пленных и тела павших!"

"Сегодня мне 19 и единственное желание – FreeAzov"

"Нынешние реалии уже требуют твоего "Не молчи"!"

"Нет немых уст. Есть безразличные сильные".

По словам участников, такие акции крайне важны для находящихся в российской неволе. Внимание общественности нужно привлекать к ситуации с нашими защитниками, которых незаконно осуждают в России, держат в бесчеловечных условиях, пытают и издеваются.

Они надеются, что это поможет, чтобы рано или поздно каждый пленник оказался дома.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция в поддержку пленных защитников "Наши еще не дома". Участники заявили, что стремятся обратиться к мировому сообществу и всем неравнодушным гражданам с призывом поддержать тех, кто ждет своих близких.

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