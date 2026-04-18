Могут приобрести гражданские: из какого оружия террорист расстрелял людей в Киеве. Фото

Злоумышленник, который устроил смертельную стрельбу в Голосеевском районе Киева, использовал охотничью легальную винтовку KelTec SUB2000. Такое оружие могут покупать гражданские лица при наличии соответствующего разрешения.

Об этом в своем Telegram сообщил майор ВСУ и командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась. Он подчеркнул, что это даже "не Калашников и не оружие с войны".

"Дегенерат, который устроил бойню в Киеве, вооружен охотничьей легальной винтовкой Кел-Тек Саб-2000 под пистолетный патрон 9х21. Не Калашников и не оружие с войны", – говорится в сообщении.

Особенность этого оружия заключается в том, что есть возможность сложить его пополам, что значительно упрощает транспортировку. Кроме того, такие карабины могут находиться в свободном обращении.

Ранее информировал о виде оружия и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, винтовку, которой пользовался нападающий, уже изъяли. Речь идет о карабине, разрешенном для приобретения гражданскими, то есть он находился в законном обороте.

"Он был зарегистрирован. В декабре 2025 года он обратился в органы разрешительной системы с просьбой отстрелять его. Он принес медицинскую справку. Следствие проверит, кто ее предоставил", – подчеркнул министр.

Что известно о винтовке KelTec SUB2000

SUB-2000 – это американский самозарядный карабин, который производит компания Kel-Tec. Его ствольная коробка выполнена из прочного армированного полимера Zytel, а передняя часть оснащена шарнирным узлом, удерживающим ствол и прицельные элементы и фиксируется поворотной спусковой скобой.

Конструкция предусматривает жесткое крепление с помощью боевых упоров, а нижняя часть корпуса формирует пистолетную рукоятку с возможностью использования различных типов магазинов.

Внутри размещен ударно-спусковой механизм, в то время как ствол из стали 4130 имеет специальный воротник для точной фиксации и регулируемую мушку. Цевье позволяет размещать дополнительные элементы, в частности аккумуляторы или компактные устройства.

Трубчатая стальная ложа вмещает затворный механизм и завершается полимерным прикладом, а массивный двухкомпонентный затвор содержит ударник, экстрактор и имеет нижнее расположение рукоятки управления.

SUB-2000 использует магазины от различных известных самозарядных пистолетов под патроны 9×19 мм Парабеллум или 40 S&W. Стоимость такой единицы оружия составляет 500 долларов.

Характеристики:

вес 1800 граммов;

длина – 75 см (разложенный), 41 см (сложенный);

длина ствола 41 см;

высота 18 см.

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина. По предварительным данным погибли шесть человек: четверо – на улице, один – в помещении, еще один человек умер в больнице.

