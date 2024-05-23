Многие до сих пор в плену: в Киеве устроили акцию в День морпехов, чтобы напомнить о защитниках Мариуполя. Фото

В центре Киева на Майдане Незалежности устроили акцию, посвященную плененным защитникам Мариуполя. Ее организовали утром в четверг, 23 мая, – в День морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Фотографиями и видео события поделился корреспондент OBOZ.UA. С плакатами, флагами Украины и фотографиями воинов в центр столицы вышли родственники бойцов, оборонявших Мариуполь, из 36 отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского.

Многие военнослужащие этого подразделения попали в российский плен, где находятся до сих пор. Люди хотели напомнить о наших защитниках, об их подвиге и необходимости вернуть Героев домой.

"Кто у тебя там? – Все. И у вас тоже все", – написано на одном из плакатов. На другом, который держала в руках жена морпеха, был вопрос: "Когда я обниму мужа? Потому что он осужден на 29 лет в плену".

Добавим: профессиональный праздник морских пехотинцев в Украине был установлен в 2014 году. Сначала он отмечался 16 ноября, однако в 2018-м его перенесли на 23 мая.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия, чтобы не отдавать наших военнопленных "азовцев", устраивает над ними суды. Пленных обвиняют в преступлениях, которые они не совершали, а точнее, переводят свои бесчеловечные убийства мирных жителей Мариуполя на украинских защитников, пытавшихся отстоять украинский город.

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