Мнение киевлян услышали: компания Inzhur обновила архитектурный проект Житнего рынка

23 апреля на открытой встрече для киевлян инвестиционная компания Inzhur представила усовершенствованный проект восстановления Житнего рынка. Inzhur представил сразу несколько важных разработок: обновленный архитектурный проект рынка, куда внесли предложения киевлян, и проект будущего юридического договора между городом и владельцем. На мероприятие пришло около ста человек.

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Компания Inzhur также зарегистрировала петицию за сохранение архитектурного наследия Житнего рынка и честные правила его приватизации. На встрече неравнодушных киевлян призывали подписывать петицию, потому что это голос за будущее рынка. Подписать петицию можно по ссылке.

Что изменилось в проекте восстановления Житнего

На первом публичном обсуждении в феврале Inzhur представил визуальную концепцию обновления Житнего рынка. Согласно этому проекту, Житний превратится в современный фермерский рынок с центром гастрономии, сохраняя свою архитектуру и подлинность. Так обновленный рынок привлечет бизнес и посетителей.

"После первого публичного обсуждения мы получили сотни комментариев и замечаний к концепции, – сказал на презентации основатель и CEO Inzhur Андрей Журжий. – Поскольку я убежден, что результатом каких-либо обсуждений должны быть действия, мы обновили проект".

Из архитектурного проекта убрали паркинг под уличным фермерским рынком и лифт. Таким образом, авторы оставили естественный ландшафт без изменений.

В обновленном проекте была представлена визуализация торговой зоны с открытыми прилавками и крытыми лавками для постоянных продавцов по периметру второго этажа.

В концепции в деталях воспроизвели панно, стелу рядом с рынком и лепестки на фасаде здания, которые обязательно будут сохранены, – это будет частью обязательств, которые он должен выполнять.

Обновленная визуализация демонстрирует потенциал пространства: сколько торговых точек можно разместить, как интегрировать аутентичные архитектурные элементы и одновременно сохранить дух исторического рынка.

Юридическая защита рынка: договор между городом и собственником

"Мы готовы подписаться под любые гарантии сохранения исторического вида рынка и поддерживаем включение Житнего в перечень объектов культурного наследия, – сказал Андрей Журжий. – Но сейчас у города нет четких тендерных требований ни к возможному арендатору рынка, ни к владельцу. Это проблема, потому что такая ситуация открывает возможности для "серых" схем".

Поэтому в Inzhur взяли на себя инициативу по созданию перечня требований к потенциальному владельцу. Вместе с независимой юридической компанией Arzinger команда Inzhur разработала проект юридического договора между городом и владельцем, который защищает назначение и архитектуру рынка в случае приватизации. Кроме того, Inzhur подает в КГГА официальное заявление о включении здания Житнего рынка в перечень объектов приватизации.

Согласно разработанному договору, новый владелец должен будет:

провести капитальный ремонт Житнего рынка в течение трех лет с момента заключения договора купли-продажи на сумму не менее 600 млн гривен с НДС;

сохранить существующую архитектуру и идентичность, включая панно, формы и конструкции крыши рынка;

сохранить высотность и этажность рынка;

сохранить функциональное предназначение Житнего;

если здание признают культурным наследием – соблюдать требования действующего законодательства по охране культурного наследия.

Если инвестор нарушит свои обязательства, например, изменит функциональное назначение рынка, он должен будет заплатить штраф в размере 10% стоимости рынка и вернуть все в предыдущее состояние. Если инвестор проигнорирует эти требования, то договор с ним разорвут в одностороннем порядке, и нарушитель должен будет возместить ущерб. Согласно проекту договора, Житний может быть возвращен в коммунальную собственность.

"Договор не должен быть удобным для какой-то одной стороны, – говорит Андрей Журжий. – Его предназначение – быть для общества подтверждением реальных намерений владельца и того, что Житний будет работать для киевлян. Ознакомиться с ним может любой желающий".

Если аукцион объявят и Inzhur его выиграет, совладельцами Житнего рынка станут тысячи обычных киевлян, инвестировавших в фонд Inzhur Житний.

Петиция за прозрачную приватизацию

Создание проекта юридического договора является исключительно инициативой Inzhur. Чтобы город в процессе приватизации поддержал такой подход к регулированию действий владельца Житнего, нужна поддержка общества. Поэтому Inzhur зарегистрировала петицию за сохранение архитектурного наследия Житнего рынка и честные правила его приватизации. На втором публичном обсуждении киевлянам было предложено ее подписать.

Киевляне голосуют своими подписями за то, чтобы городские власти:

Включили здание Житнего рынка в перечень объектов приватизации и приняли решение о приватизации с включением обязательных условий сохранения архитектурного наследия рынка. Утвердили для потенциального покупателя четкие условия приватизации здания Житнего рынка в договоре купли-продажи. Провели аукцион по приватизации здания Житнего рынка на площадке Prozorro, соблюдая все юридические требования. Он должен завершиться обязательным подписанием договора с требованиями к владельцу.

"Петиция – способ общества влиять на ход приватизации, – говорит Андрей Журжий. – Она дает четкий сигнал городским властям: киевлянам важна судьба Житнего и они хотят, чтобы приватизация состоялась открыто, прозрачно и с гарантиями для общества и города. Поэтому так важна каждая подпись".

Цель Inzhur – сделать процесс приватизации прозрачным, чтобы его результатом был восстановленный рынок, объединяющий украинских фермеров и ставший местом, которым киевляне смогут гордиться. Чтобы проголосовать за лучшее будущее рынка, подписывайте петицию за сохранение архитектурного наследия и честные правила приватизации Житнего рынка.

Справка

Inzhur – первая украинская RЕIТ-компания, объединившая более 16 500 человек для совместного инвестирования в большую прибыльную недвижимость страны. Совладельцы получают доход от арендных выплат и рост капитализации объектов. Под управлением Inzhur находится более 2,8 млрд грн активов, а сумма дохода всех совладельцев фондов уже составила 764 млн грн.