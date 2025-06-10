Метро на Виноградарь, отопительный сезон и бюджет: Кличко анонсировал важные решения Киевсовета

Во вторник, 10 июня, Киевсовет планирует рассмотреть ряд вопросов относительно экономического и социального развития и бюджета столицы. В частности, они касаются финансирования строительства и обустройства защитных сооружений, подготовки к следующему отопительному сезону, к новому учебному году.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также депутаты должны рассмотреть вопрос о финансировании обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры. В том числе и метро на Виноградарь.

"Речь идет и о средствах на приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта. И о средствах на капитальные ремонты отделений в столичных больницах, на приобретение медицинского оборудования", – добавил глава столицы.

Кличко отметил, что этот проект корректировки включает и финансирование из бюджета города тех 500 млн гривен, выделение которых приняли по программе "Защитник Киева" на предыдущем заседании.

"Также я давал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" о дальнейшем увеличении финансирования Сил безопасности и обороны. А именно: предусмотреть еще 2 млрд гривен на помощь громады столицы нашим защитникам. Документ уже на финальной стадии наработки и в ближайшее время вынесем в зал для его обсуждения и принятия", – отметил мэр столицы.