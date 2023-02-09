Мэр Парижа Анн Идальго в Киевсовете: сегодня я шла по городу, который выстоял

Мэр Парижа Анн Идальго выступила в сессионном зале Киевсовета. Она во второй раз за время полномасштабной войны посетила столицу Украины. Делегация прибыла с помощью – передали Киеву 10 генераторов.

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Госпожа Идальго заявила, что граждане Европы, граждане Франции, граждане Парижа будут рядом с украинцами до победы.

"Сегодня я шла по городу, который выстоял. Киев сопротивляется. Как и вся Украина. Она противостоит, несмотря на холод, на бомбардировки, несмотря на ограничения, оплакивая погибших. И мы разделяем эту боль с вами, чествуя их", – сказала Анн Идальго.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время первого визита Анн Идальго в столицу было заключено Соглашение об установлении дружеских отношений между городами. 22 марта 2022 года городской совет Парижа единогласно проголосовал за предоставление городу Киеву статуса почетного гражданства. Этим отличием, впервые присужденным Парижем и полученным Киевом, Париж подтвердил поддержку и дружбу с украинской столицей, которая сегодня обороняется и борется за свою свободу.