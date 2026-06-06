'Мечтал стать программистом': что известно о 12-летнем мальчике, которого убил в Киеве водитель Mersedes во время ужасного ДТП. Фото

В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Соломенском районе Киева вечером в пятницу, 5 мая, погиб 12-летний Григорий Глушич. Он учился в столичной вальдорфской школе "София".

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Об этом сообщили на странице учебного заведения в Facebook. По словам одноклассников, парень мечтал стать программистом.

"Большое горе. Погиб Гриша Глушич. Погиб вчера в страшной аварии. Это боль для всех нас. В этом году Гриша закончил 6 класс нашей школы", – говорится в сообщении школы.

Парень мечтал стать программистом

Как рассказали в комментарии украинским медиа родители одноклассников Гриши, в тот день был его последний учебный день.

"Он был хорошим ребенком. Был ответственным и достаточно взрослым для своего возраста. Собирался переходить в другой лицей с математическим уклоном", – говорит мама одного из его одноклассников.

Друзья-одноклассники Гриши заявили, что у него остались мама и старшая сестра. Отец семьи находится на фронте.

"У него есть еще старшая сестра. Папа на войне. А он мечтал стать программистом. Прямо готовился к вступительному тесту (в физико-математический лицей – Ред.), выполнял все задания", – рассказал одноклассник Гриши Иван.

Что известно о ДТП в Киеве

Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

Виновник аварии – 49-летний житель Херсонщины. Согласно заключению экспертизы, на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии. Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Павел Плешивцев, 1976 года рождения.

Как отметили в прокуратуре, с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть в целом водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года.

Плешивцеву уже сообщено о подозрении. Кроме этого, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных Плешивцевым. Из них 18 – в течение 2025 года.

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