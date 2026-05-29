Масштабнее, громче, интереснее: в Киеве состоится крупнейший фестиваль поп-культуры FANCON 2026

6– 7июня 2026 года в Киеве, в Международном выставочном центре (МВЦ), состоится FANCON 2026 – крупнейший фестиваль поп-культуры в Украине. Фестиваль стал главной площадкой для различных фан-сообществ: от геймеров и косплееров до коллекционеров комиксов и K-pop танцоров и отражает актуальные в обществе тренды. Среди звездных гостей фестиваля – актеры, режиссеры, писатели, реслеры, музыканты: Микки Льюис(Star Wars, Кибермен из "Doctor Who"), Маул Косплей (официальный косплеер "Ведьмака" от CD Projekt Red), известный американский рестлер, чемпиона NXT Velveteen Dream (Patrick Clark Jr.), Дмитрий Тютюн, Максим Кидрук, Павел Деревянко, Любомир Левицкий, Юля Юрина, Karta Svitu, Структура Счастье, Ship Her Son, Spokusy, Гексен, Season of Melancholy, Alice Change, Цвях, а также Алан Бадоев и Ольга Навроцкая, которые представят "Хроники силы". Фестиваль состоится при поддержке Mastercard и PrivatBank. Цель фестиваля – дать возможность украинским фан-сообществам проявить себя и привлечь общество к созданию современной культуры.

В 2026 году Cosplay & K-Pop Cover Dance Show будет иметь два гран-при и рекордный призовой фонд – 240 000 гривен, что является самой большой суммой в истории косплей-соревнований Украины. Введенное организаторами гран-при задумано как самая престижная награда страны – своеобразный "Оскар" для косплееров.

Отдельная важнейшая миссия FANCON 2026 – сбор средств для Сил Обороны Украины. В этом году организаторы будут аккумулировать средства на нужды 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Сбор проводится совместно с блогером OLDboi и Благотворительным фондом "Свой за Своего".

В этом году FANCON становится еще масштабнее: за два дня события организаторы ожидают принять более 40 000 посетителей, а площадь фестиваля увеличится на 8 000 м² и суммарно составит 27 000 м². Посетителей ждут семь сцен, на которых развернется насыщенная шоу-программа, презентации, турниры и выставки:

Главная сцена , на которой состоится грандиозное Cosplay & Cover Dance Show;

, на которой состоится грандиозное Cosplay & Cover Dance Show; Обновленная музыкальная сцена с новыми артистами – Jager Stage;

с новыми артистами – Jager Stage; Сцена лектория ;

; Комикс-сцена для издателей;

для издателей; Сцена UA Creators для звезд YouTube & Twitch: любимые блогеры и реальные супергерои рядом с вами;

для звезд YouTube & Twitch: любимые блогеры и реальные супергерои рядом с вами; Сцена киберспорта Red Bull ClassiCS: турниры, шоу и презентации от игровых и творческих сообществ;

турниры, шоу и презентации от игровых и творческих сообществ; Сцена украиноязычного дубляжа UA Dub&Sub – на ней будут представлены известные актеры дубляжа, озвучивающие самых известных персонажей игр и кино.

А еще:

Более 2500 м² комиксов, манги и еще длиннее Аллея художников .

. Зона реслинга Varia Wrestling .

. Geek Bazaar – сотни уникальных вещей, которые могут стать частью твоей коллекции.

– сотни уникальных вещей, которые могут стать частью твоей коллекции. Битвы в настольные и ролевые игры на площади более 1000 м².

на площади более 1000 м². Фотозоны и тематические локации .

и . Самый разнообразный и самый вкусный фестивальный фудкорт под открытым небом!

"Когда мы начинали в 2008 году, то стремились в первую очередь предоставить площадку украинским косплеерам и фанатам аниме где они могут проявиться, помочь с развитием и созданием сообщества. С годами это превратилось в FANCON, крупнейший попкультурный фестиваль Украины, который объединил некогда "нишевые" увлечения – от настольных игр и комиксов до киберспорта и реслинга – на одной площадке.

За это время мы значительно выросли по площади фестиваля, количеству сцен и посетителей. С каждым годом у нас есть возможность увеличивать призовой фонд шоу для победителей Cosplay & K-Pop Cover Dance Show, а количество только зарегистрированных участников фестиваля достигло 900 человек. Наше сообщество очень разновозрастное, со средним возрастом 23 года, что полностью разрушает стереотип, что это развлечение только для подростков. Сегодня это мощная платформа для самовыражения, новых знакомств, развития разнообразного украинского контента и новых возможностей для роста" – Аркадий Медведев, СЕО и соучредитель фестиваля FANCON.

Организаторы фестиваля подготовили насыщенную и интересную программу.

На что стоит обратить внимание в первую очередь:

На сцене UA Creators, кроме традиционного вручения премии "Фанкнопка" и нового развлекательного шоу "Несерьезное телевидение FANCON", пройдут панельные дискуссии с участием особых гостей. Своим опытом и инсайтами поделятся команда "Твое кино", аналитики Streams Charts, издательство "Варвар" и известные актеры дубляжа.

Одними из самых зрелищных выступлений на главной сцене станут категории "Commissioned Costume" и "Handmade Costume". Это специальная выборка косплееров с технически сложными и впечатляющими костюмами: со сложным гримом, детализированными доспехами, механизмами и другими эффектными решениями. Увидеть их можно будет в воскресенье, 7 июня.

Для комфорта посетителей автограф-сессии вынесены в отдельную Звездную зону – там можно встретиться с OLDboi, Nika Karuso, thetremba, Элевикой и Дмитрием Тютюном. В перерывах между выступлениями на сцене гости смогут поболеть за любимых блогеров на киберспортивных турнирах по CS2, Tekken 8 и гольфу или посмотреть их эксклюзивные блиц-интервью вживую из Green Zone на большом экране. В секторе видеоигр гостей также ждут кастомное игровое "железо" и аллея инди-разработчиков, которые презентуют свои проекты из первых рук.

Также в этом году рядом со сценой впервые появится новая фестивальная зона – Аллея косплееров. В этом пространстве косплееры смогут общаться с гостями, демонстрировать костюмы, фотографироваться и продавать собственный мерч. Для посетителей это прекрасная возможность ближе познакомиться с создателями образов, поддержать их и приобрести что-то на память.

Справка. Как это было на FANCON 2025

В прошлом году фестиваль собрал за два дня 36 153 посетителя, став главной культурной площадкой сезона.

Международные гости: Сообщество посетили легендарный Сильвестр Мак-Кой(Doctor Who), актер Микки Льюис(Star Wars, Doctor Who) и всемирно известный Maul Cosplay (официальный косплеер Ведьмака от CD Projekt Red).

Сообщество посетили легендарный Сильвестр Мак-Кой(Doctor Who), актер Микки Льюис(Star Wars, Doctor Who) и всемирно известный Maul Cosplay (официальный косплеер Ведьмака от CD Projekt Red). Премьеры: Режиссер Алан Бадоев и дизайнер Ольга Навроцкая впервые представили вселенную "Хроники Силы" с участием Олега "Фагота" Михайлюты, а писатель Макс Кидрук представил настольную игру по роману "Колония".

Режиссер Алан Бадоев и дизайнер Ольга Навроцкая впервые представили вселенную "Хроники Силы" с участием Олега "Фагота" Михайлюты, а писатель Макс Кидрук представил настольную игру по роману "Колония". Масштабность: В Cosplay & Cover Dance Show приняли участие 900 участников (шоу длилось 9 часов). Было привлечено 25 фан-сообществ, 93 автора на Аллее художников, 125 представителей Geek Bazaar, а 26 издательств провели 26 тематических дискуссий на комикс-сцене. В секторе UA YouTube выступили 38 украинских блогеров, а на первой Музыкальной сцене выиграли 11 коллективов (хедлайнеры — ДК Энергетик и Кажанна).

В Cosplay & Cover Dance Show приняли участие 900 участников (шоу длилось 9 часов). Было привлечено 25 фан-сообществ, 93 автора на Аллее художников, 125 представителей Geek Bazaar, а 26 издательств провели 26 тематических дискуссий на комикс-сцене. В секторе UA YouTube выступили 38 украинских блогеров, а на первой Музыкальной сцене выиграли 11 коллективов (хедлайнеры — ДК Энергетик и Кажанна). Благотворительные результаты 2025 года: Совместными усилиями FANCON, OLDboi и БФ "Свой за своего" для 3 ОШБр было привлечено 1 552 385 гривен на системы РЭБ. Дополнительно участники и гости фестиваля собрали на другие благотворительные инициативы еще более 2 000 000 гривен.

Генеральные партнеры: Mastercard и PrivatBank.

Медиа партнеры: Межа, Speka.ua, Фокус, Перец ФМ, Mind.ua, Oboz.ua, PlayUA, ТыКиев.

Что: FANCON 2026

Где: МВЦ – Киев, Броварской пр-т, 15

Когда: 6-7 июня

Билеты: https://fancon.ua/prydbaty-kvytky-na-fancon/

Дети до 7-ми лет (включительно) могут БЕСПЛАТНО проходить на фестиваль FANCON в сопровождении лица старше 16 лет и при условии не более 2-х детей на одно лицо. Такой человек обязательно должен иметь при себе документ, удостоверяющий возраст ребенка (или копию документа).

Участники боевых действий при наличии УБД, могут приобрести личный билет со скидкой 50% в дни фестиваля. Для подтверждения следует иметь при себе удостоверение УБД.

В случае воздушной тревоги событие приостанавливается, а все гости должны пройти в укрытие.