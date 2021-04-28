Себестоимость проезда в маршрутках Киева составляет 30 грн, – перевозчики

В Киеве до 10 гривен подорожала стоимость проезда в 15 маршрутках. После локдауна в столице тариф не снизят.

Сейчас автоперевозчики Киева оказались на грани банкротства, они допускают отказ от маршрутов и рассчитывают на помощь местных властей. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал председатель общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко.

Он пояснил, что повышение тарифа на перевозку пассажиров на 15 маршрутах не имеет прямой связи с локдауном в Киеве и не изменится после его отмены.

"Это никак не связано с карантинными ограничениями и стремительным снижением пассажиропотока. Это решение было принято еще до попадания Киева в "красную" зону. Оно было связано с тем, что регулярно росла стоимость горюче-смазочных материалов и запчастей. Это был вынужденный шаг", – отметил представитель перевозчиков.

В то же время он сказал, что в условиях карантина этот бизнес оказался на грани банкротства.

"Многие перевозчики на грани убыточности и отказа от маршрутов. Ежедневно с 23 марта мы имеем огромные убытки от перевозок. Но мы надеемся, что с 1 мая Киев перейдет в "желтую" зону, будет улучшение".

Моисеенко рассказал, что себестоимость одной поездки в маршрутном такси Киева в условиях ограниченного пассажиропотока составляет 20-30 гривен. "Мы можем поставить эту цену, но мы понимаем, что это будет очень некорректно по отношению к простым людям", – отметил он.

По словам представителя перевозчиков, лучший способ выйти из ситуации – сделать маршрутки дотационным видом транспорта, когда большую часть расходов на перевозку берет на себя город. "Стоимость качественного проезда должна быть высокая, но не для пассажира, а для городского бюджета. Мы неоднократно обращались к киевской городской власти, чтобы нам помогли в этом вопросе. Мы предлагаем, чтобы власть установила в маршрутных такси регулируемый тариф", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, в каких маршрутках Киева проезд подорожал до 10 гривен. Про подорожание проезда в маршрутках стало известно еще в конце марта.