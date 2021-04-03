З'явився список маршруток Києва, в яких подорожчав проїзд

З суботи, 3 квітня, в 16 київських маршрутних таксі підвищили вартість проїзду.

Про це сайту Vgorode повідомили в Асоціації перевізників Києва і Київської області. Тепер в них за проїзд доведеться платити по 10 гривень.

Йдеться про наступні маршрутки:

№150 (вул. Милославська – Індустріальний шляхопровід);

№192 (ст. Метро "Почайна" – вул. Милославська);

№405 (універмаг "Дитячий світ" – вул. Милославська);

№414 (пл. Дарницька – вул. Бальзака);

№418 (вул. Лісківська – ст. Метро "Чернігівська");

№422 (Рембаза – вул. Маршальська);

№437 (вул. Обухівська – вул. Наталії Ужвій);

№439 (пл. Перемоги – ж / м Виноградар);

№444 (ст. Метро "Дружби народів" – вул. Метрологічна);

№461 (ст. Метро "Виставковий центр" – ст. Метро "Святошин");

№470 (вул. Ягідна – Національний музей історії України у Другій світовій війні);

№472 (просп. Георгія Гонгадзе – ст. Метро "Мінська");

№476 (вул. Північна – ст. Метро "Дарниця");

№485 (ст. Метро "Героїв Дніпра" – просп. Володимира Маяковського);

№529 (с. Бортничі – просп Маяковського);

№559 (ст. Метро "Героїв Дніпра" – ст. Метро "Мінська").

Як повідомляв OBOZREVATEL, про подорожчання проїзду в київських маршрутках стало відомо ще наприкінці березня. Серед причин такого рішення було названо підвищення цін на паливо.