Друзья! Я очень обеспокоен дальнейшей судьбой любимого многими киевлянами и обожаемого подолянами Житнего рынка. К огромному сожалению, его может постичь судьба Сенного или превращение в очередной ТРЦ.

Что можем мы? Только переживать и сожалеть, а ещё помнить. С этим древним и, как я думал вечным, киевским торжищем у меня связано очень многое. Со своими детскими воспоминаниями я уже имел честь вас познакомить ранее. Теперь расскажу о тех походах на наш Житний базар жены, коим был свидетелем.

Искусству "делать базар" подольских девочек учили, учат и, очень надеюсь, будут учить и дальше, мамы, бабушки, тёти и соседки. Жена свои навыки приобрела от своей бабули и, большей частью, от свекрови. В детстве и школе мою маму Нелли звала тётей Любой, после свадьбы - мамой. Этот переход в имени был довольно прост. Они знали друг друга с нашего первого класса и давно были близкими людьми. Простите, ради Бога, за лирически - ностальгическое отвлечение. Я только хотел пояснить, что мама, очень долго торговавшая в ларьке возле Житнего и знавшая его нравы, обычаи, уклад, торговцев и завсегдатаев, очень хотела передать свой опыт обретённой дочери. И посеянные зёрна этих чисто подольских рыночных умений нашли благодатную почву.

Видео дня

Итак, расскажу как мои девочки (ибо ваш покорный слуга только созерцатель) "делали базар". На наш Житний рынок супруга с кумой любили приходить часам к пяти вечера. Может и чуть позже. Часто брали с собой и нашу дочь. Она была "мелкой". Патронажная медсестра, знавшая ещё жену в младенческом возрасте, сказала, что в Украине такие дети не рождаются. Это важное отвлечение далее будет понятным.

Перекупщиков и профессиональных торговцев тогда было немного, а приезжие из окрестных киевских сёл и райцентров тётушки к вечеру собирались на автобусы, уходящие с расположенной рядом автостанции "Подол". Барышни, ведя за руку маленькую Катюшу, не спеша круг за кругом прогуливались мимо мясных рядов базара. Ребёнок с интересом смотрел на тётенек в белых фартуках и нарукавниках, предлагающих свежепосоленное домашнее сало. Дочь его, нужно сказать, обожает с раннего детства. Сердобольные хозяюшки не обходили малышку своим вниманием. "Дитинко! Чому ж ти така худенька? Бери сальце. Спробуй, будь ласка, воно свіженьке, дуже гарне. Чим тебе годують твої батьки? Ти аж світишся!" Доченьку и не нужно было уговаривать. На базаре у неё всегда был добрый шмат сала "на пробу" в ручке. Итак, сало покупалось выбранное Катюшей и с хорошим торгом. Но, с каждым проходом по рядам, две кумы приценивались и к свинине, и к говядине, и к птице. Всё это сопровождалось комментариями типа: "И шо Вы хочете за этих синюшных цыплят?" или "Этот петух с Глухова бежал до Подола своим ходом?", "За целый день распродались, а, щас эти обрезки с костями, таки, хочете втюхать нам по цене вырезки? Побойтесь Бога!", "Бабоньки, дорогеньки! Последние автобусы уже на старте. Давайте мы заберём эти три куска скопом, за пол цены. Вы, шо, хотите их туда-сюда возить? И какой товарный вид это мясо будет иметь завтра?"

Всё это говорилось с улыбками, прибаутками и к обоюдному удовольствию, с поднятием настроения, продавца и покупателя. Нужно ли говорить, что домой мы шли купив всё необходимое по довольно приемлемым ценам? Друзья - одногруппники! Не судите меня, пожалуйста строго, за это лирическое и весёлое воспоминание, актуальное и ностальгическое в свете сгущающихся над дальнейшей долей любимого Житнего базара туч. Я очень хочу ошибаться в своих печальных предположениях судьбы любимой многими поколениями легендарной подольской торговой площадки и имею заветное желание чтобы на Житнем прогуливались, общались, торговались и "делали базар" наши с вами внуки и правнуки...