Жителям Киева предложили выбрать названия для трех городских скверов, площади и моста: известны подробности

Жителям столицы предложили выбрать названия для трех городских скверов, площади и моста. Соответствующее голосование стартовало в приложении "Киев Цифровой".

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Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич, в своем Telegram-канале. Опрос продлится до 28 февраля.

"В "Киев Цифровой" новый опрос. На этот раз относительно наименований скверов, площади и моста, которые еще не получили официального названия. Спасибо инициаторам, которые присоединились и предложили варианты", – написал Оленич.

Так, пользователи приложения могут поддержать или отклонить следующие названия:

Петровскому железнодорожному мосту предлагается вернуть историческое название Рыбальский;

безымянную площадь в Деснянском районе – назвать площадью Героев Чернигова;

скверу в Голосеевском районе – присвоить название в честь общественного активиста Даниила Дидика;

сквер в Соломенском районе – наименовать сквером Спортсменов-защитников Украины;

скверу в Шевченковском районе – дать название сквер Саперов.

"Объяснение относительно предложенных названий, а также кто является автором идеи, можно подробнее узнать в описании голосования в приложении "Киев Цифровой", – добавили в пресс-службе КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве закончилось электронное голосование по переименованию двух станций столичного метрополитена. Кроме того, были выбраны названия для нескольких улиц города.

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