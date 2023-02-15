Жителям Киева предложили выбрать названия для трех городских скверов, площади и моста: известны подробности
Жителям столицы предложили выбрать названия для трех городских скверов, площади и моста. Соответствующее голосование стартовало в приложении "Киев Цифровой".
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич, в своем Telegram-канале. Опрос продлится до 28 февраля.
"В "Киев Цифровой" новый опрос. На этот раз относительно наименований скверов, площади и моста, которые еще не получили официального названия. Спасибо инициаторам, которые присоединились и предложили варианты", – написал Оленич.
Так, пользователи приложения могут поддержать или отклонить следующие названия:
- Петровскому железнодорожному мосту предлагается вернуть историческое название Рыбальский;
- безымянную площадь в Деснянском районе – назвать площадью Героев Чернигова;
- скверу в Голосеевском районе – присвоить название в честь общественного активиста Даниила Дидика;
- сквер в Соломенском районе – наименовать сквером Спортсменов-защитников Украины;
- скверу в Шевченковском районе – дать название сквер Саперов.
"Объяснение относительно предложенных названий, а также кто является автором идеи, можно подробнее узнать в описании голосования в приложении "Киев Цифровой", – добавили в пресс-службе КГГА.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве закончилось электронное голосование по переименованию двух станций столичного метрополитена. Кроме того, были выбраны названия для нескольких улиц города.
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