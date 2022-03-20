Жители Киева, у которых были выбиты окна, могут получить волонтерскую помощь: номера телефонов

Жители Киева, чьи окна были выбиты в результате атаки российских оккупантов, могут получить помощь. Им предлагают заклеить выбитые стекла специальной крепкой пленкой, пока не будут проведены ремонтные работы.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил экс-нардеп Юрий Левченко. Пострадавшим от агрессора необходимо обратится в специальные волонтерские центры.

"Уважаемые киевляне, если у вас выбило окна после последних зверских ударов русских захватчиков, вы можете получить крепкую, качественную пленку для заклейки окон", – говорится в сообщении.

Так, пострадавшие из микрорайонов Лукьяновка и Татарка могут получить помощь в волонтерском центре на Татарке, контактный номер телефона: 063 528 26 82 (если этот не работает, звоните по номерам ниже).

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Пострадавшие из других районов: 044 209 40 56, 067 473 86 60, 093 540 87 03.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева в пятницу, 18 марта, на пятиэтажный дом упали обломки сбитой ракеты. Есть погибший и раненные.

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