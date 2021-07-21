Женщина пыталась ограбить банк в Киеве: злоумышленнице сообщили о подозрении

Женщину, которая 20 июля пыталась ограбить отделение одного из столичных банков на Оболони в Киеве, сообщили о подозрении, в том числе в захвате заложников. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Решается вопрос об избрании 23-летней злоумышленнице меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"После того планируется провести экспертизу относительно определения психического состояния задержанной", – уточнили в прокуратуре.

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В пресс-службе рассказали, что подозреваемая зашла в помещение финучреждения, бросила подожженную бутылку и угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовала деньги.

"Работники банка отдали злоумышленнице 15 тысяч гривен. Получив деньги, она взяла в заложники 35-летнюю женщину и приказала вместе с ней выходить из помещения банка. Подозреваемую на выходе задержали сотрудники частной охранной фирмы. Заложница не пострадала", – уточнили в прокуратуре.

Киевлянке сообщили о подозрении по факту разбойного нападения на банковское учреждение, захвата заложников и повреждения имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ривненской области произошло вооруженное ограбление. У двоих жителей Львова отобрали 800 тысяч гривен.