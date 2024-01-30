"Заработал" на ремонте поврежденных оккупантами школы и детсада: на Киевщине будут судить экс-директора предприятия

В Киевской области будут судить подрядчика за завладение бюджетными деньгами во время ремонта пострадавших в результате вражеских обстрелов садика и школы. В общей сложности он "заработал" почти 100 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что подрядчик выполнял текущий ремонт детского сада и школы в Броварском районе. С целью завладения бюджетными средствами обвиняемый внес в официальные документы ложные сведения о стоимости и объемах фактически выполненных работ. Таким образом, обвиняемому безосновательно перечислено около 100 тыс. грн. Это подтверждено выводами экспертиз", – сообщили в пресс-службе.

Следствие по служебному подлогу и завладению чужим имуществом при ремонте поврежденных во время вражеских обстрелов объектов завершено. Обвинительный акт по отношению к бывшему директору предприятия направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, "заработавшему" на некачественном ремонте укрытия на Троещине. Часть работ не отвечала требованиям нормативно-правовых актов, а их объемы были завышены более чем на 870 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении директору столичного предприятия, заработавшему 25 млн грн форме для ВСУ. Военные получили 3 тысячи единиц одежды, которая не отвечает техническим условиям Минобороны Украины и не может использоваться по назначению.

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