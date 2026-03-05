Зарабатывал на гуманитарной помощи для ВСУ: на Киевщине задержали иностранца. Подробности и фото

Правоохранители Киевской области разоблачили иностранца, который, по информации следствия, зарабатывал на гуманитарной помощи для ВСУ. Ему сообщили о подозрении.

Об этом проинформировали в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Что известно

"Правоохранители установили, что 57-летний иностранец подделывал акты приема-передачи гуманитарной помощи и предоставлял их директору одного из благотворительных фондов. Он отмечал в документах недостоверные сведения о якобы передаче имущества для нужд ВСУ", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что полученную гуманитарную помощь злоумышленник реализовывал посторонним лицам. Его задержали во время очередной продажи партии беспилотных летательных аппаратов и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины), а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области задержали с поличным мужчину, который, по информации следствия, пытался нажиться на гуманитарке. Злоумышленник продавал военным авто, которые завозил в Украину в виде помощи ВСУ.

