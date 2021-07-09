Запретили яркую одежду и шорты: в киевском вузе ввели жесткий дресс-код. Фото

В Киеве в Национальном авиационном университете ввели дресс-код для студентов. Так, в ЗВО запретили носить яркие рубашки, шорты и мини-юбки.

Фото документа обнародовало сообщество КПИ Live на своей странице в Facebook. Этим документом ректор Максим Луцкий университета решил вуза решил "повысить имидж и репутацию НАУ, как учреждения высокой культуры" (чтобы посмотреть фото и документ, доскролльте до конца страницы).

Этот документ приложение к приказу ректора от 5 июля текущего года. Его название "Памятка по внешнему виду участников образовательного процесса Национального авиационного университета".

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Согласно документу, одежда участников учебного процесса должна соответствовать росту, выражать уважение хозяина к самому себе и общества.

Студентам и работникам запретили носить:

шорты и мини-юбки (ее длина не должна превышать 10 см от колена),

декольте, яркие рубашки и топы,

купальники и халаты,

одежду с неформальной символикой и атрибутикой,

также у студенток и преподавательниц должен быть сдержанный макияж.

головной убор и солнцезащитные очки стоит снять на входе в ЗВО.

Пользователи соцсетей возмутились таким правилам. Отдельные считают, что ничего плохого в неформальных символах и ярких одеждах нет, а другие вспомнили, что такие правила в НАУ уже были.

В частности, когда в стены вуза якобы не пропустили студента из Вьетнама из-за того, что тот надел джинсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на сайте Государственной художественной средней школы имени Т.Г. Шевченко разместили дресс-код, запрещающий детям с лишним весом одевать леггинсы, а все школьники вообще должны выбирать одежду так, чтобы "не смущать других учеников".