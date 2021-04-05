Пустые поезда, наряды полиции и очереди: как работает метро в Киеве в локдаун. Видео

В понедельник, 5 апреля, в Киеве вступили в действия строгие карантинные ограничения - общественный транспорт курсирует только по спецпропускам и только для работников критической инфраструктуры.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился в столичную подземку и узнавал насколько строго действуют новые правила проезда в транспорте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Утром, в понедельник, 5 апреля в киевское метро могли попасть люди только по спецпропускам и в маске. Всего в Киеве напечатали чуть больше 400 тысяч временных проездных, так что, пассажиропоток в подземке минимальный. Поезда ездили почти пустые.

Несмотря на это, возле самих входов в метро из людей, у кого были специальные документы на проезд, выстроились очереди. К тому же, на каждом входе стоят полицейские и бойцы Нацгвардии. Они проверяют не поддельный ли проездной документ.

"Отличить настоящий проездной от поддельного несложно. Достаточно поднести спецпропуск на свет, если он блестит значит настоящий, нет – подделка", – рассказал один из полицейских дежуривших в метро.

Сами новые проездные документы еще несколько дней назад продавали в интернете по 100-200 гривен из-за чего городские власти были вынуждены обратится в полицию.

Кстати, некоторые пассажиры вместо спецпропуска показывали правоохранителям справки с места работы, однако их на станции не пропускали.

В подземке также закрыли важные входы на некоторых станциях. В частности не работал один из выходов на "Нивках" и "Житомирской", из-за чего образовывались очереди.

Несмотря на такой строгий режим работы, киевляне относятся к жесткому контролю в метрополитене спокойно.

"Давно пора было ввести спецпропуска в транспорт. Некоторые ездят в метро не по нужде, а развлекаться – это давно надо было прекратить", – поделилась киевлянка Александра Тарасюк.

Отметим, что в понедельник, 5 апреля, в Киеве сложилась сложная ситуация на дорогах. Город буквально встал в пробках, а таксисты взвинтили цены в несколько раз.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве власти решили ввести жесткий локдаун из-за критической ситуации с распространением коронавирусной болезни. Новые ограничения действуют с 5 до 16 апреля, однако в КГГА не исключают, что локдаун могут продлить.