Порожні поїзди, наряди поліції й черги: як працює метро в Києві під час локдауну. Відео

У понеділок, 5 квітня, в Києві почали діяти суворі карантинні обмеження – громадський транспорт курсує тільки за спецперепустками та тільки для працівників критичної інфраструктури.

Кореспондент OBOZREVATEL вирушив у столичну підземку й дізнавався, наскільки суворо діють нові правила проїзду в транспорті (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Вранці в понеділок, 5 квітня, в київське метро могли потрапити люди тільки за спецперепустками і в масці. Усього в Києві надрукували трохи більш ніж 400 тисяч тимчасових проїзних, тож сажиропотік у підземці мінімальний. Потяги їздили майже порожні.

Попри це, біля самих входів у метро з людей, у кого були спеціальні документи на проїзд, вишикувалися черги. До того ж на кожному вході стоять поліцейські та бійці Нацгвардії. Вони перевіряють, чи не підроблений проїзний документ.

"Відрізнити справжній проїзний від підробленого нескладно. Досить піднести спецперепустку на світло, якщо вона блищить, то це означає, що справжня, ні – підробка", – розповів один із поліцейських.

Самі нові проїзні документи ще кілька днів тому продавали в інтернеті по 100-200 гривень, через що міська влада була змушена звернутися в поліцію.

До речі, деякі пасажири замість спецперепустки показували правоохоронцям довідки з місця роботи, проте їх на станції не пропускали.

У підземці також закрили важливі входи на деяких станціях. Зокрема, не працював один із виходів на "Нивках" і "Житомирській", через що утворювалися черги.

Попри такий суворий режим роботи, кияни ставляться до жорсткого контролю в метрополітені спокійно.

"Давно час було ввести спецперепустки в транспорті. Дехто їздить у метро не з потреби, а розважатися – це давно треба було припинити", – поділилася киянка Олександра Тарасюк.

Зазначимо, що в понеділок, 5 квітня, в Києві склалася складна ситуація на дорогах. Місто буквально скували затори, а таксисти підвищили ціни в кілька разів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві влада вирішила ввести жорсткий локдаун через критичну ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби. Нові обмеження діють із 5 до 16 квітня, проте в КМДА не відкидають, що локдаун можуть продовжити.