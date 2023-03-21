Заезд для дилижансов вместо станции метро ''Левобережная'': как выглядела Никольская слободка в 1880-х годах. Фото

В 1880-х годах на том месте, где сейчас находится станция столичного метро "Левобережная", располагалась Никольская слободка. Здесь существовал заезд, где путешественники на дилижансах могли отдохнуть перед переправой в Киев.

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Уникальное фото было опубликовано на портале Kievphotosite. Можно рассмотреть, какой была эта локация в конце ХІХ века.

"Никольская слободка, 1880-е", – говорится в подписи к фото.

На опубликованном фото можно увидеть дорогу, ведущую в Киев, церковь, небольшой базар, а на заднем плане хорошо видна Киево-Печерская лавра.

Никольская Слободка – историческая местность на левом берегу Киева. Расположенный между современными улицами Евгения Маланюка и Каховской, пик развития территории пришелся на первую половину XX века. Здесь размещалось поселение неолита Днепро-Донецкой культуры.

В XIX веке на территории слободки существовал заезд, где путники на дилижансах могли отдохнуть перед переправой в Киев. В 1970–1980-е годы большая часть Никольской слободки снесена (она простиралась до Русановского канала), а на ее месте построен жилой массив Левобережный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 1980-х годов историческая местность Конча-Заспа Киевской области, которая в наши дни является локацией, застроенной элитными коттеджами, выглядела совсем по-другому. В частности, в селе Плюты, которое принадлежит к ней, можно было увидеть старые дома-мазанки, крыши которых были покрыты соломой.

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