Забрали даже продукты: в Киеве двое мужчин совершили дерзкое разбойное нападение на пенсионерку. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к дерзкому разбойному нападению на 79-летнюю пенсионерку. Злоумышленники проникли в квартиру женщины и, угрожая ножом, завладели ее имуществом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение от жительницы Святошинского района о том, что неизвестные совершили разбойное нападение на ее соседку в квартире на улице Зодчих.

Двое мужчин проникли в квартиру 79-летней киевлянки через кухонное окно на втором этаже дома. В помещение они добрались через крышу первого этажа, после чего один из них, пользуясь отмычкой, открыл окно.

"Оказавшись в доме нападающие зашли в комнату, где находилась женщина и, угрожая ей ножом, требовали отдать ценные вещи. Напуганная киевлянка передала им все, что имела. Злоумышленники забрали два мобильных телефона, кошелек с деньгами и даже продукты питания, после чего скрылись с места преступления", – добавили в пресс-службе.

Полицейские нашли и задержали нападавших – ими оказались двое местных жителей – 35-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, и его 25-летний товарищ, который находится в СЗЧ. По факту разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц с проникновением в жилье в условиях военного положения, начато досудебное расследование. Задержанным сообщили о подозрении.

