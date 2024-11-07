Забиты вагоны и толпа на станциях: в Киеве из-за воздушной тревоги возник коллапс в метро. Фото и видео

В Киеве в четверг, 7 ноября, из-за воздушной тревоги на станциях метрополитена наблюдался настоящий коллапс. На перронах собралось много пассажиров, а на некоторых "линиях" подземки люди вообще не могли попасть в вагоны поездов, потому что те были "забиты" до основания.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. В настоящее время воздушную тревогу в столице уже отменили.

"В столичном метрополитене традиционно образовались очереди на вход в вагоны после продолжительной воздушной тревоги. В Киеве тревога звучала 8 часов", – говорится в сообщении.

В соцсетях добавили, что на "синей" ветке попасть внутрь огней поездов, едущих в сторону центра, нельзя было уже на станции метро "Оболонь".

Не лучше ситуация наблюдалась и на других линиях столичной подземки, где на перронах собралось большое количество пассажиров, особенно на левом берегу Киева.

Со своей стороны в пресс-службе КГГА отметили, что после восьмичасовой воздушной тревоги метрополитен возобновляет перевозку пассажиров в обычном режиме, в том числе наземными участками, которые на время тревоги не работают по соображениям безопасности.

"Напоминаем, что наземные станции красной линии открываются после отмены воздушной тревоги и в зависимости от выхода поездов из электродепо. Станции открываются ориентировочно за 10 мин до прибытия первого поезда во избежание скопления на платформах пассажиров, и как следствие возможного их травмирования на путях метро", – добавили в пресс-службе.

Поезда курсируют с такими интервалами: "красная" линия - 5-6 мин, "синяя", "зеленая" - 10 мин. С 9:10 на всех линиях будут обычные интервалы – около 3 мин.

Напомним, войска России в ночь на четверг, 7 ноября, в очередной раз направили на Киев ударные БПЛА типа Shahed. В столице и в окрестностях работала ПВО, из-за падения обломков сбитых целей горели гаражи, СТО, многоэтажка, бизнес-центр и медучреждение, пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист ФР в ночь с 6 на 7 ноября снова атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. Благодаря слаженной работе сил ПВО в воздушном пространстве над и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков российских БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!