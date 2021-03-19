За сутки в Киеве зарегистрировали более 1200 случаев COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 18 марта, зарегистрировали 1210 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Всего по состоянию на 19 марта в Украине зарегистрированно 15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник. Госпитализировано – 4444 человека, выздоровели – 4592, летальных случаев – 262.

Отметим, что коронавирусом в Украине и мире заразились более 122,3 млн человек. За минувший день выявили 546 090 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21 млн человек, почти 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 98,6 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 87 тыс., США – 62 тыс. и Индии – 39 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения.