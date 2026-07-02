Взрывная волна задела крокодилов и черепах: в Киевском зоопарке в результате российской атаки пострадали животные. Фото

В столице в результате российской атаки в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке были повреждены здания учреждения. К сожалению, пострадали также животные.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сейчас в зоопарке продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Что известно

"В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 2 июля в столичном зоопарке пострадали животные и были повреждены здания. Об этом сообщают в КП "Киевский зоопарк". Пострадали черепахи и крокодилы, на которых упали осколки стекла и части рам", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что, к счастью, ни одно животное не погибло. Сотрудники, круглосуточно дежурящие рядом с ними, сразу оказали им необходимую помощь. Сейчас все они находятся в безопасности.

Главные истории дня

Кроме того, на территории зоопарка повреждены здания отдела приматов и птиц, купол зимнего сада, акватеррариум, сенохранилище и северная входная группа. Также повреждена экзотическая растительность зимнего сада.

В настоящее время ведется ликвидация последствий вражеской атаки. Временно не работает северная входная группа с парковкой, а все остальное функционирует в штатном режиме. Вход посетителей осуществляется через Центральный вход.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве во время российского комбинированного удара пострадало историческое здание на бульваре Тараса Шевченко. В результате обстрела в здании возник пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!